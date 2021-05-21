Более 7 млрд тенге инвестиций привлечено в Ордабасинский район за четыре месяца

ТУРКЕСТАНСКА ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Ордабасинском районе за январь-апрель текущего года объем валового регионального продукта достиг 22 млрд 834 млн тенге и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 4 млрд 255 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Также инвестиции в район увеличились в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7 млрд 549,9 млн тенге. Об этом на брифинге сообщил аким Ордабасинского района Нурбол Турашбеков.

«За 4 месяца текущего года в сфере сельского хозяйства произведено продукции на сумму 10 млрд 848,5 млн тенге. В частности, произведено мяса скота и птицы 7 651,9 тонн, рост составил 107,6% к соответствующему периоду прошлого года. На сегодняшний день в районе 39 предприятий в сфере промышленности. Объем произведенной этими предприятиями продукции в январе–апреле 2021 года достиг 8 млрд 77 млн тенге. Количество действующих предприятий малого и среднего предпринимательства в районе составляет 10 862, в них занято 15 551 человек», – сказал глава района Нурбол Абдисаттарович.

В этом году в районе будут проведены работы по установке осветительных приборов на 4,8 км 5 улиц. Также начато строительство систем питьевой воды в 6 населенных пунктах. Из 57 населенных пунктов района 7 обеспечены природным газом. В текущем году из республиканского и областного бюджетов ведутся строительно-монтажные работы системы природного газа 5 населенных пунктов, из республиканского бюджета предусмотрены средства 22 населенных пунктов.