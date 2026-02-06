Более 660 млн тенге вернули в бюджет после проверки госзакупок в Рудном

Несмотря на это, ему были перечислены 661 млн тенге бюджетных средств, что противоречит требованиям бюджетного законодательства. При этом поставщик не выполнил договорные обязательства в установленный срок. По акту прокурорского надзора вся выплаченная сумма возвращена в государственный бюджет. Кроме того, местным исполнительным органом в суд подан иск о признании данного поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Ранее 16 млн тенге необоснованных выплат выявили при ремонте больницы в Жамбылской области.