Более 660 млн тенге вернули в бюджет после проверки госзакупок в Рудном
Органы прокуратуры выявили нарушения при проведении государственных закупок. В ходе проверки установлено, что один из поставщиков предоставил недостоверную информацию при участии в конкурсе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Несмотря на это, ему были перечислены 661 млн тенге бюджетных средств, что противоречит требованиям бюджетного законодательства. При этом поставщик не выполнил договорные обязательства в установленный срок. По акту прокурорского надзора вся выплаченная сумма возвращена в государственный бюджет. Кроме того, местным исполнительным органом в суд подан иск о признании данного поставщика недобросовестным участником государственных закупок.
Ранее 16 млн тенге необоснованных выплат выявили при ремонте больницы в Жамбылской области.