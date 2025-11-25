Более 617 млрд тенге пособий выплачено казахстанцам

Как сообщает Минтруда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 ноября 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 542,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца — порядка 175,4 тыс. человек.

Размеры соцпособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры соцпособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

— По состоянию на 1 ноября социальную выплату по утрате трудоспособности получили 99,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 67,1 тыс. семей, — сообщили в ведомстве.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

Отмечается, что с 1 января размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.