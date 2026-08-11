Более 600 нарушений выявили на водоемах Казахстана с начала июля

В Казахстане с 1 июля по 10 августа в рамках республиканской профилактической акции «Азимут на безопасность» выявили 610 правонарушений. Общая сумма штрафов превысила 9,4 млн теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Акция направлена на предупреждение происшествий и гибели людей на водоемах, а также повышение культуры безопасного поведения граждан.

В ее рамках сотрудники МЧС проводят рейдовые и профилактические мероприятия на водоемах, проверяют соблюдение требований законодательства при эксплуатации маломерных судов, проводят инструктажи с судовладельцами и отдыхающими, а также разъясняют правила безопасного поведения на воде.

Особое внимание уделяется безопасной эксплуатации маломерных судов и усилению профилактического контроля в местах массового отдыха.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Наибольшее количество нарушений выявлено по статье 582 КоАП. Она предусматривает административную ответственность за управление маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим технического осмотра, а также не имеющим бортовых номеров и обозначений.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Ответственность также предусмотрена за эксплуатацию переоборудованных без соответствующего разрешения или неисправных судов, нарушение правил загрузки и норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, а также управление маломерным судном без надетых и пристегнутых индивидуальных спасательных средств.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МЧС призывает казахстанцев отдыхать только в разрешенных местах, не оставлять детей без присмотра, использовать спасательные жилеты, соблюдать правила эксплуатации маломерных судов и не выходить на воду при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что девять человек утонули в Атырауской области с начала купального сезона. Из-за аномальной жары в Казахстане усилены рейдовые мероприятия. В них задействованы спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Для обеспечения безопасности на воде в Атырау, в частности, используются пять беспилотников. Однако трагедии на воде продолжают происходить.