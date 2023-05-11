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Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
11 Мая 2023, 15:25
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До конца года проспект Абая в Алматы планируют пробить до границы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц Наурызбайского района на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым спросила, когда будут сносить дачные массивы для пробивки проспекта Абая.

Ерболат Досаев ответил, что по проспекту Абая необходимо изъять 63 участка, из них 53 уже выкуплены. По данным руководителя управления земельных отношений Нурлана Нургабылова, из оставшихся 10 участков в два вносятся корректировки в связи с правом наследования, четыре проекта – в суде. По его словам, до конца мая эти работы должны быть завершены.

Женщина также уточнила, когда жители получат деньги за свои дома.

«Оценка устарела, мы вынуждены ее обновлять, потому что на время оплаты нужна новая оценка. У нас есть накопленные вопросы по выкупам. До конца мая я дал поручение, чтобы управление земельных отношений разобралось. Мы должны были эту работу провести еще в прошлом году, деньги на пробивку проспекта Абая до границы города были предусмотрены. Как только заключим договор и выкупим, сразу начнем работу», – пояснил аким.

Ерболат Досаев в феврале этого года сообщил, что пробивку проспекта Абая до границы города планируют завершить до конца этого года.

В декабре 2021 года на проспекте Абая завершилось строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до улицы Алатау в административном центре Наурызбайского района.


Инфраструктурные проекты   Алматы   Акимат   Строительство   Ерболат Досаев  
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