Более 60 памятников и скульптур очистили в Алматы

В рамках кампании «Алматы – наш общий дом» проводится комплексная уборка территорий городских объектов историко-культурного наследия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Алматы

По данным акимата, на сегодня в Алматы приведены в порядок более 60 памятников и скульптур: монумент Независимости, мемориал «Тағзым», памятники Ш. Валиханову, Н.Тлендиеву, Ж. Жабаеву, М. Ауэзову, А. Молдагуловой и М. Маметовой и многие другие.

- Вокруг территорий памятников и бюстов проводится очистка от мусора, мойка скульптурных сооружений. Для работ с крупными изваяниями используют поливомоечные машины. Также запланированы работы по обработке памятников антивандальным покрытием. Работы продолжаются, всего будут охвачены более 100 объектов историко-культурного наследия и 6 археологических курганов, - отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

В ходе тематической недели «Өнегелі ұрпақ» республиканской экоакции «Таза Қазақстан» продолжаются уборочные мероприятия, посадки саженцев и цветов, а также акция «Помоги ближнему», направленная на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями по уборке придомовой территории.

В городе с 8 апреля по 8 мая проходит кампания «Алматы – наш общий дом».