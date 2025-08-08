РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:15, 08 Август 2025 | GMT +5

    Более 54 млн кубометров воды направлено на экологические нужды в ЗКО

    С начала года Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» направил более 54 млн кубометров воды на природоохранные попуски и обводнение естественных лугов, передает агентство Kazinform.

    Более 54 млн кубометров воды направлено на экологические нужды в ЗКО
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, через Жанибекскую оросительно-обводнительную систему на сегодня направлено 7,9 млн кубометров воды, через Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему – 22,25 млн кубометров воды.

    Кроме того, филиал продолжает работы по заключению с аграриями договоров по подаче поливной воды.

    На сегодня заключено 178 договоров по подаче 20 млн кубометров воды на 5335,5 га земель через Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему и 72 договора по подаче 6 млн кубометров воды на 1879,4 га земель из водохранилища на реке Шаган.

    - Природоохранные попуски и обводнение естественных лугов позволяют сохранить экологический баланс и поддерживают состояние флоры и фауны региона. Подаваемая в санитарно-экологических целях вода также обеспечивает местное животноводство необходимой кормовой базой, – сообщил исполняющий обязанности директора филиала «Казводхоза» по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов.

    Между тем, в Туркестанской области усилили контроль за подачей воды крестьянским хозяйствам.

     

    Теги:
    Минводы и ирригации РК ЗКО Вода Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают