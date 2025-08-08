Более 54 млн кубометров воды направлено на экологические нужды в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, через Жанибекскую оросительно-обводнительную систему на сегодня направлено 7,9 млн кубометров воды, через Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему – 22,25 млн кубометров воды.

Кроме того, филиал продолжает работы по заключению с аграриями договоров по подаче поливной воды.

На сегодня заключено 178 договоров по подаче 20 млн кубометров воды на 5335,5 га земель через Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему и 72 договора по подаче 6 млн кубометров воды на 1879,4 га земель из водохранилища на реке Шаган.

- Природоохранные попуски и обводнение естественных лугов позволяют сохранить экологический баланс и поддерживают состояние флоры и фауны региона. Подаваемая в санитарно-экологических целях вода также обеспечивает местное животноводство необходимой кормовой базой, – сообщил исполняющий обязанности директора филиала «Казводхоза» по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов.

Между тем, в Туркестанской области усилили контроль за подачей воды крестьянским хозяйствам.