Более 52 тысяч жителей ВКО обратились к врачам с симптомами ОРВИ

Наибольшая доля заболевших приходится на детей. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, с начала года по 9 марта в регионе зарегистрировано 52 008 случаев ОРВИ. Среди заболевших 30 233 — дети до 14 лет, что составляет более половины всех случаев.

При этом в области пока не зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Специалисты отмечают, что в текущем сезоне в регионе циркулируют другие респираторные вирусы.

— По результатам лабораторных исследований чаще всего выявляется риновирус. Также фиксируются коронавирус, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и метапневмовирус. Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Всего в ходе лабораторного мониторинга выявлено:

риновирус — 28 случаев;

коронавирус — 16 случаев;

респираторно-синцитиальный вирус — 11 случаев;

аденовирус — 10 случаев;

метапневмовирус — пять случаев;

бокавирус — один случай.

Как отмечают эпидемиологи, рост обращений за медицинской помощью в зимне-весенний период является сезонным явлением. В это время увеличивается циркуляция различных респираторных вирусов, особенно среди детей. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры профилактики — чаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими и при появлении симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью.

