    18:55, 16 Март 2026 | GMT +5

    Более 52 тысяч жителей ВКО обратились к врачам с симптомами ОРВИ

    В Восточно-Казахстанской области с начала года зарегистрировано более 52 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дети болеют ОРВИ
    Фото: freepik.com

    Наибольшая доля заболевших приходится на детей. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, с начала года по 9 марта в регионе зарегистрировано 52 008 случаев ОРВИ. Среди заболевших 30 233 — дети до 14 лет, что составляет более половины всех случаев.

    При этом в области пока не зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Специалисты отмечают, что в текущем сезоне в регионе циркулируют другие респираторные вирусы.

    — По результатам лабораторных исследований чаще всего выявляется риновирус. Также фиксируются коронавирус, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус и метапневмовирус. Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

    Всего в ходе лабораторного мониторинга выявлено:

    • риновирус — 28 случаев;
    • коронавирус — 16 случаев;
    • респираторно-синцитиальный вирус — 11 случаев;
    • аденовирус — 10 случаев;
    • метапневмовирус — пять случаев;
    • бокавирус — один случай.

    Как отмечают эпидемиологи, рост обращений за медицинской помощью в зимне-весенний период является сезонным явлением. В это время увеличивается циркуляция различных респираторных вирусов, особенно среди детей. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры профилактики — чаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими и при появлении симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью.

    Ранее сообщалось, что специалисты рассказали о ситуации с ОРВИ в Алматы.

     

    Теги:
    Коронавирус в РК ВКО Грипп Регионы Казахстана Врачи
    Руслан Мухамедьяров
