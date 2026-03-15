Специалисты рассказали о ситуации с ОРВИ в Алматы

С начала 2026 года в Алматы зарегистрировано 10 914 случаев ОРВИ. Это на 24,5% меньше, чем неделей ранее (14 458 случаев), и на 22,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (13 799 случаев). При этом 54,8% заболевших – дети, всего 5979 случаев.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, среди школьников за неделю выявлено 445 случаев ОРВИ в 149 школах города. Уровень заболеваемости среди учащихся не превышает пороговых значений.

По состоянию на середину марта 2026 года в Алматы циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2, а также другие не гриппозные вирусы ОРВИ как риновирус, РС вирус, парагрипп, аденовирус, метапневмовирус и сезонный коронавирус. Всего выявлено 83 подтвержденных случая гриппа типа А/H3N2 среди лиц, не привитых против гриппа. Всем пациентам назначено лечение, их состояние удовлетворительное.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили жителям о необходимости соблюдать меры профилактики: укреплять иммунитет, чаще проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и соблюдать правила личной гигиены. В случае появления симптомов алматинцам рекомендовали оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Напомним, в Алматы наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. С начала 2026 года зарегистрирован 591 подтвержденный случай кори.