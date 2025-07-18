Более 51 млн тенге переплатил учителям бухгалтер в Актобе

Аудиторская проверка прошла в школе-лицее № 5 Шалкарского района. В результате проверки были зафиксированы нарушения на общую сумму 51 400 000 тенге.

— Бухгалтер школы произвёл избыточные выплаты заработной платы учителям. В прошлом году сумма переплат составила 19 миллионов тенге, а в текущем году — 32 миллиона 400 тысяч тенге. Все переплаченные суммы, выявленные в прошлом году, были возвращены педагогами в полном объёме. По текущему году также были предоставлены квитанции, подтверждающие возврат средств. Однако сейчас мы уточняем, действительно ли эти средства поступили обратно в бюджет. В этом году начала работу система «Онлайн-бюджетный мониторинг», и проверка проводится именно через это приложение. Оно позволяет осуществлять удалённый контроль за деятельностью государственных и бюджетных организаций без необходимости выездных проверок, — сообщил руководитель департамента Сакен Касымов.

Также в департамент внутреннего государственного аудита поступила жалоба от Школы высшего спортивного мастерства. В ходе проверки было установлено, что отдельные тренеры получали заработную плату и дополнительные выплаты, не выезжая в командировки. Общая сумма неправомерно выплаченных средств составила 3,4 миллиона тенге. Во время проверки департамент направил официальный запрос в город Шымкент, где должно было проходить учебно-тренировочное мероприятие, и получил подтверждение, что актюбинская команда участия в сборах не принимала.

Ранее сообщалось, что 178 млн тенге зарплаты недополучили работники сферы образования Акмолинской области.