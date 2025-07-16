178 млн тенге зарплаты недополучили работники сферы образования Акмолинской области
Мерами прокуратуры Акмолинской области работникам выплачена зарплата на сумму 178 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на областную прокуратуру.
— Прокуратурой на постоянной основе проводится анализ состояния законности в сфере защиты трудовых прав граждан.
Вместе с тем, 2025 год Главой государства объявлен годом рабочих профессий, — отметили в ведомстве.
В рамках этой работы прокуратурой Целиноградского района установлена задолженность по заработной плате перед 4472 работниками отдела образования на сумму 178 млн тенге.
Как сообщили в прокуратуре, по акту надзора указанная задолженность погашена в полном объеме, тем самым защищены конституционные права 4472 работников.
Работа в данном направлении продолжается.
Ранее прокуроры восстановили права сирот на жилье спустя 13 лет в Акмолинской области.