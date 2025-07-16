РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:03, 16 Июль 2025 | GMT +5

    178 млн тенге зарплаты недополучили работники сферы образования Акмолинской области

    Мерами прокуратуры Акмолинской области работникам выплачена зарплата на сумму 178 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на областную прокуратуру.

    Регион с самыми высокими зарплатами назвали в бюро нацстатистики РК
    Фото: freepik.com

    — Прокуратурой на постоянной основе проводится анализ состояния законности в сфере защиты трудовых прав граждан.

    Вместе с тем, 2025 год Главой государства объявлен годом рабочих профессий, — отметили в ведомстве.

    В рамках этой работы прокуратурой Целиноградского района установлена задолженность по заработной плате перед 4472 работниками отдела образования на сумму 178 млн тенге.

    Как сообщили в прокуратуре, по акту надзора указанная задолженность погашена в полном объеме, тем самым защищены конституционные права 4472 работников.

    Работа в данном направлении продолжается.

    Ранее прокуроры восстановили права сирот на жилье спустя 13 лет в Акмолинской области.

    Теги:
    Зарплата Работа Регионы Образование Прокуратура Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают