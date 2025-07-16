178 млн тенге зарплаты недополучили работники сферы образования Акмолинской области

— Прокуратурой на постоянной основе проводится анализ состояния законности в сфере защиты трудовых прав граждан. Вместе с тем, 2025 год Главой государства объявлен годом рабочих профессий, — отметили в ведомстве.

В рамках этой работы прокуратурой Целиноградского района установлена задолженность по заработной плате перед 4472 работниками отдела образования на сумму 178 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре, по акту надзора указанная задолженность погашена в полном объеме, тем самым защищены конституционные права 4472 работников.

Работа в данном направлении продолжается.

Ранее прокуроры восстановили права сирот на жилье спустя 13 лет в Акмолинской области.