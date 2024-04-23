Более 500 тысяч тонн семян необходимо аграриям Акмолинской области

В Акмолинской области было приобретено у аттестованных субъектов семеноводства региона и других регионов Казахстана, а также в Российской Федерации и европейских странах около 30 тысяч тонн семян и порядка 10 тысяч посевных семян гибридов первого поколения. Об этом на брифинге рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Кенеш Алимжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, согласно предварительной структуре посевных площадей, общий яровой сев по области составит 5,3 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры займут 4,8 млн га. При этом планируется увеличение посевов масличных культур до 400 тысяч га, а кормовых — до 368,5 тысячи га.

— Один из актуальных вопросов был связан с обеспечением сельхозтоваропроизводителей семенным материалом. Под урожай 2024 года потребность в семенном материале составляет 536,8 тысячи тонн. Как вы знаете, сложные природно-климатические условия прошлого аграрного сезона существенно повлияли на качественные его характеристики. В связи с этим сельхозтоваропроизводители области начали решать вопрос обеспеченности семенным материалом на весенне-полевые работы 2024 года, — отметил К. Алимжанов.

С начала года было приобретено у аттестованных субъектов семеноводства области и других регионов Казахстана, а также в Российской Федерации и европейских странах около 30 тысяч тонн семян и порядка 10 тысяч посевных семян гибридов первого поколения. Несмотря на это, работа по обновлению семенного материала продолжается.

— Имеются хозяйства, которые ждут финансирование, у которых есть договоренности или уже заключены контракты, которые они должны оплатить для полного обеспечения семенами на весенне-полевые работы. Основная масса крупных и средних сельхозтоваропроизводителей области в полном объеме обеспечена семенами для проведения весенне-полевых работ, — добавил спикер.

Кроме того, в аттестованных хозяйствах на реализацию есть около шести тысяч тонн семян. Также в регионе работает программа реализации продовольственного зерна в качестве семян на 2024 год посредством предоставления в товарный кредит через «Продкорпорацию».