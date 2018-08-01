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Более 500 студентов трудятся в отрядах «Жасыл ел» в Туркестанской области

1 Августа 2018 06:10 109
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Более 500 студентов трудятся в отрядах «Жасыл ел» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь Туркестанской области в период летних каникул проводит свое время с пользой для природы в трудовом отряде «Жасыл ел», при этом получая за это деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области. 

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Начиная с июня, более 500 студентов были вовлечены в совершенствование различных объектов в регионе. Отметим, что 50% заработной платы студентов и безработной молодежи, привлеченных к сезонным работам, оплачиваются работодателем, остальные 50% - из республиканского бюджета.

В прошлом году, благодаря трудовому отряду «Жасыл ел» в 117 населенных пунктах было возведено около 6 тыс. метров заборов и посажено более 100 тыс. саженцев деревьев. Благоустроено 445,8 тыс. га парков и аллей.

Стоит отметить, что студенческий трудовой отряд в регионе функционирует с 2009 года. За 9 лет более 13 тыс. молодых людей в области были вовлечены к работам по благоустройству и озеленению. 

 

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство,
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