Более 500 студентов трудятся в отрядах «Жасыл ел» в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь Туркестанской области в период летних каникул проводит свое время с пользой для природы в трудовом отряде «Жасыл ел», при этом получая за это деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Начиная с июня, более 500 студентов были вовлечены в совершенствование различных объектов в регионе. Отметим, что 50% заработной платы студентов и безработной молодежи, привлеченных к сезонным работам, оплачиваются работодателем, остальные 50% - из республиканского бюджета.
В прошлом году, благодаря трудовому отряду «Жасыл ел» в 117 населенных пунктах было возведено около 6 тыс. метров заборов и посажено более 100 тыс. саженцев деревьев. Благоустроено 445,8 тыс. га парков и аллей.
Стоит отметить, что студенческий трудовой отряд в регионе функционирует с 2009 года. За 9 лет более 13 тыс. молодых людей в области были вовлечены к работам по благоустройству и озеленению.
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