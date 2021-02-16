Более 500 км дорог отремонтируют в этом году в Туркестанской области
По его словам, в Туркестанской области общая протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов достигла 17 286,6 км.
«По итогам 2020 года доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 79%, план перевыполнен. Всего в прошлом году ремонтными работами охвачено 868 объектов, или 1 974,8 км дорог и улиц населенных пунктов. По итогам года введено в эксплуатацию 828 объектов, 1 525,4 км дорог соответственно. Кроме того, в прошлом году вдоль автомобильных дорог областного значения было установлено 16 км велодорожек, 110,2 км тротуаров, 4 621 уличный фонарь», - сказал руководитель управления.
Кроме того, в Мактааральском районе восстановлены затопленные в результате чрезвычайной ситуации автомобильные дороги и улицы областного значения, проведен средний ремонт 47,6 км дорог и 4 мостов. Также в Толебийском районе проведен средний ремонт и восстановлено 14 км дорог и 3 моста, которые были повреждены в результате обильных осадков.