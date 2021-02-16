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    13:03, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 500 км дорог отремонтируют в этом году в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в текущем году строительно-ремонтными работами в сфере автомобильных дорог будет охвачено 156 объектов. В том числе будут отремонтированы 538 км дорог и улиц населенных пунктов. В 2021 году планируется увеличить долю автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 79% до 81,4%. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    По его словам, в Туркестанской области общая протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов достигла 17 286,6 км.

    «По итогам 2020 года доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 79%, план перевыполнен. Всего в прошлом году ремонтными работами охвачено 868 объектов, или 1 974,8 км дорог и улиц населенных пунктов. По итогам года введено в эксплуатацию 828 объектов, 1 525,4 км дорог соответственно. Кроме того, в прошлом году вдоль автомобильных дорог областного значения было установлено 16 км велодорожек, 110,2 км тротуаров, 4 621 уличный фонарь», - сказал руководитель управления.

    Кроме того, в Мактааральском районе восстановлены затопленные в результате чрезвычайной ситуации автомобильные дороги и улицы областного значения, проведен средний ремонт 47,6 км дорог и 4 мостов. Также в Толебийском районе проведен средний ремонт и восстановлено 14 км дорог и 3 моста, которые были повреждены в результате обильных осадков.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область Инфраструктурные проекты Акимат Строительство ЖКХ Благоустройство
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