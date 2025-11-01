РУ
    18:47, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Более 500 детей посетили премьеру мультфильма о законе в Шымкенте

    В Центральном парке Шымкента состоялась премьера анимационного фильма «BalaZan — с детства по пути закона», созданного по инициативе городского департамента полиции при поддержке акимата города. Первый эпизод мультфильма был показан под открытым небом на большом LED-экране, передает агентство Kazinform.

    л
    Фото: УВП города Шымкент

    — Проект направлен на формирование правовой культуры подрастающего поколения, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и продвижение идеологии «Закон и Порядок». Мультфильм призван в увлекательной и понятной форме донести до детей важность закона, справедливости и общественного порядка. Главный герой анимационного фильма — Барс, символизирующий независимость и силу Казахстана. Он учит детей таким ценностям, как честность, уважение и соблюдение правил, — рассказали полицейские.

    л
    Фото: УВП города Шымкент

    На премьеру собралось более 500 детей, для них были организованы различные интерактивные и познавательные мероприятия.

    л
    Фото: УВП города Шымкент

    Участники приняли участие в викторине по правилам дорожного движения, познакомились с работой кинологов, криминалистов и спецподразделений полиции. Также была представлена фотовыставка, посвященная полицейской службе.

    л
    Фото: УВП города Шымкент

    Праздничную атмосферу дополнили выступления артистов кукольного театра, цирка Шымкента, а также сценические постановки юных инспекторов дорожного движения. В завершение мероприятия для детей и родителей состоялась концертная программа, после которой участники запустили в небо разноцветные шары — символ добрых пожеланий и мира.

    л
    Фото: УВП города Шымкент

    По словам авторов проекта, «BalaZan» — это не просто мультфильм, а воспитательная инициатива, которая помогает детям понять ценность закона, справедливости, ответственности и стремления приносить пользу обществу.

    Теги:
    Дети Полиция Шымкент ПДД
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
