Более 500 детей посетили премьеру мультфильма о законе в Шымкенте

— Проект направлен на формирование правовой культуры подрастающего поколения, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и продвижение идеологии «Закон и Порядок». Мультфильм призван в увлекательной и понятной форме донести до детей важность закона, справедливости и общественного порядка. Главный герой анимационного фильма — Барс, символизирующий независимость и силу Казахстана. Он учит детей таким ценностям, как честность, уважение и соблюдение правил, — рассказали полицейские.

Фото: УВП города Шымкент

На премьеру собралось более 500 детей, для них были организованы различные интерактивные и познавательные мероприятия.

Фото: УВП города Шымкент

Участники приняли участие в викторине по правилам дорожного движения, познакомились с работой кинологов, криминалистов и спецподразделений полиции. Также была представлена фотовыставка, посвященная полицейской службе.

Фото: УВП города Шымкент

Праздничную атмосферу дополнили выступления артистов кукольного театра, цирка Шымкента, а также сценические постановки юных инспекторов дорожного движения. В завершение мероприятия для детей и родителей состоялась концертная программа, после которой участники запустили в небо разноцветные шары — символ добрых пожеланий и мира.

Фото: УВП города Шымкент

По словам авторов проекта, «BalaZan» — это не просто мультфильм, а воспитательная инициатива, которая помогает детям понять ценность закона, справедливости, ответственности и стремления приносить пользу обществу.