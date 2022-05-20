20 Мая 2022 10:37

Более 50 человек спасли из горящей гостиницы в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Алматы произошел пожар на цокольном этаже гостиницы «Hotel Plaza Almaty», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасатели выехали на пожар 19 мая в 22:21 во главе с начальником ДЧС полковником Русланом Касыбаевым.

«По прибытии первого пожарного подразделения в 22:26 установлено горение сауны на цокольном этаже шестиэтажной гостиницы, на всех этажах создалось плотное задымление и возникла угроза жизни людям, заблокированным в номерах. Постояльцы просили о помощи. Пожарные незамедлительно начали спасательные работы, развернули оперативный штаб, создано два боевых участка», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.





В спасательных работах задействовано 12 звеньев газодымозащитной службы, три пожарные автолестницы, четыре трехколенные выдвижные лестницы. С целью снижения концентрации продуктов горения на путях эвакуации применялся автомобиль дымоудаления АД-120.

Принятыми оперативными мерами удалось спасти 57 человек. Жертв нет. Пожар локализован в 23:25, ликвидирован в 23:44. В тушении пожара задействовано 42 человека личного состава и 14 единиц техники.