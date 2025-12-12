РУ
    17:21, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 50 человек спасены из снежного плена в Жетысу

    В области Жетысу спасатели эвакуировали свыше 50 человек, оказавшихся в снежных заносах на трассах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 50 человек спасены из снежного плена в Жетысу
    Кадр из видео

    По данным ведомства, на автодороге «Сарыозек — Коктал», на 15–40-м километрах, из-за ухудшения погодных условий в снежном плену оказались 14 легковых автомобилей. Спасателями МЧС и сотрудниками департамента полиции было эвакуировано 47 человек, еще одна машина была выведена из заноса.

    Кроме того, на автодороге «Ушарал — Достык», в районе Теректы, специалисты эвакуировали шесть человек из двух легковых автомобилей. Пострадавших доставили на станцию Коктума.

    В ДЧС отметили, что все эвакуированные граждане чувствуют себя хорошо, медицинская помощь никому не потребовалась.

    Спасатели продолжают мониторинг дорожной ситуации и напоминают водителям о необходимости учитывать погодные условия, избегать дальних поездок во время метели и заранее проверять исправность автомобилей.

    В случае чрезвычайной ситуации жители могут обратиться по единому номеру 112

    Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения погодных условий в международном аэропорту Алматы наблюдаются задержки ряда рейсов.

    Теги:
    Дороги МЧС Регионы Область Жетысу Непогода
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
