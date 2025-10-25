Более 50 акмолинцев наградили ко Дню Республики

Открывая торжество, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил присутствующих с главным государственным праздником, а также 35-летием принятия Декларации о государственном суверенитете. Этот исторический документ стал отправной точкой в становлении политической системы и закрепил важнейшие принципы государственного устройства страны.

Фото: акимат Акмолинской области

— Благодаря позитивным переменам, произошедшим за годы Независимости, Казахстан получил международное признание. Ярким подтверждением высокого доверия мирового сообщества являются проводимые в нашей столице крупные международные политические события, где принимаются важные решения не только для нашей страны, но и для всего мира. Конечно, большой вклад в достижения нашей страны внесли и акмолинцы. Нашу область по праву можно назвать основным зерновым клином, производящим четверть всего зерна Казахстана, — отметил глава области.

Фото: акимат Акмолинской области

Аким озвучил достижения жителей региона в сферах образования и здравоохранения, жилищного и социального строительства и других направлениях развития области, отдельно подчеркнув роль трудовых династий. Так, в Степногорске трудится шахтёрская династия Еркебулановых. Более 200 лет члены семьи посвятили работе на шахтах поселка Бестобе. На станции Есиль живет и работает семья Сарсембаевых — трудовая династия железнодорожной отрасли. Их общий трудовой стаж также около 200 лет.

Фото: акимат Акмолинской области

Торжество продолжилось церемонией вручения государственных наград. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева аким Акмолинской области Марат Ахметжанов наградил работников сельского хозяйства и строительной отрасли, представителей здравоохранения и образования, а также ветеранов труда и общественных деятелей. Ордена «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» третьей степени, медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат».

Фото: акимат Акмолинской области

А также благодарственные письма получили более 50 акмолинцев, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Фото: акимат Акмолинской области

Так, медалью «Ерен еңбегі үшін» была награждена акушер-гинеколог многопрофильной областной больницы Аемкуль Маханова, которая в следующем году отметит полувековой юбилей работы в отрасти здравоохранения.

— В этот день переполняют радость и гордость за нашу страну. Мы живем в мире и согласии, и это самое главное. Хочу поздравить всех наших акмолинцев с таким красивым праздником. Самое главное — здоровья, мира нам всем и согласия нашей стране! — поделилась награждаемая.

Фото: акимат Акмолинской области

Сертификатом на сумму 500 тысяч тенге был награжден комбайнер из Астраханского района Диас Блялов. Это один из самых молодых комбайнеров, добившийся высоких показателей в работе: в текущем году он скосил около 2000 га и намолотил 5000 тонн зерна.

В завершении присутствующих ждал праздничный концерт.