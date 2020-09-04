Более 5 тысяч га орошаемых земель восстановят в Тюлькубасском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области многолетняя проблема водотока теперь решается поэтапно. До 2022 года будет проведен капитальный ремонт 13 водных объектов на территории района, в результате будет восстановлено 7015 гектаров орошаемых земель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

До конца текущего года на семи из 13 водных объектов будут выполнены работы по облицовке железобетона, магистральные каналы «Кулый», «Танта», «Кызыл», «Боз», «Узын», «Бескасқа», «Бала Кулан» общей протяженностью 69,1 км будут обеспечены сточными водами на 5 064 гектарах.

Аким района Нурлан Байгут поручил представителям подрядной организации увеличить количество рабочих и создать специальный график работ, не дожидаясь предстоящих ливневых осадков. Также с каждого участка необходимо проводить лабораторную пробу железобетонных конструкций, которые ставят на крепление стен канала для контроля качества работ и загрузки строительных отходов в специально отведенное место.

По словам специалистов, данные водные объекты из железобетонных конструкций будут работать не менее 25 лет для жителей района.