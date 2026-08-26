Более 5 тысяч человек погибли из-за жары в Испании

В Испании за лето зарегистрировали рекордные 5 030 смертей, которые связали с экстремальной жарой, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности королевства.

По ее информации, речь идет о самом высоком показателе за всю историю наблюдений с января 2015 года.

Ранее испанские метеорологи сообщали, что первая половина 2026 года в королевстве стала самой теплой за последние 65 лет. Июнь текущего года стал вторым самым теплым июнем, а июль — самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 года.

Напомним, жара и засуха во Франции привели к снижению производства картофеля.

Также сообщалось, что крупный горнолыжный курорт Европы закрылся из-за жары.