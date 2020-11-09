Более 5 млрд тенге инвестировано в Ордабасинский район Туркестанской области

ОРДАБАСИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Ордабасинском районе Туркестанской области доход от реализации сельскохозяйственной продукции составил 43 млрд 175 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 5 млрд 371 тыс. тенге. Кроме того, за десять месяцев в сферу сельского хозяйства района было инвестировано более 5 миллиардов тенге. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В целях эффективного использования пахотных земель, 90 хозяйств в районе занимаются реализацией проекта по «получению 2-3 урожаев в год с одной площади». 83 хозяйств собрали с 169 га первый урожай, а именно собрано 4031,2 тонн продукции. Во второй раз с 126,8 га аграрии уже собрали урожай 1 658,9 тонн продукции.

В тоже время, широко применяемый среди местных крестьян метод капельного орошения был внедрен на 628 га, план выполнен на 104%. В целях полного охвата населения района плодово-ягодными культурами на площади 319 га высажены многолетние интенсивные насаждения.

Вместе с тем, специалисты ТОО «BS-Agro Product» используя инновационные технологии, посадили на 60 гектарах рассадным способом арбузы сорта «Сitrullus Lanatus (Malali)», и уже собрали на сегодняшний день 6,6 тонн арбузных семян. Именно зерна арбуза, засеянные таким способом, пользуется большим спросом в зарубежной косметологии. Всю собранную продукцию компания планирует экспортировать в Израиль.

Следует отметить, на сегодня аграрии получают максимальную поддержку и со стороны государства. Для проведения весенне-осенних полевых работ сельхозтоваропроизводителям района было выделено 6 110 тонн горюче-смазочных материалов по льготным ценам. Более того, для повышения плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур распределено 4200 тонн минеральных удобрений.

Наряду с этим, в Ордабасинском районе в настоящее время насчитывается 16 складов общей вместимостью более 38 тыс. тонн для хранения овощей и зерна. До конца года в сельском округе Бадам планируется ввести в эксплуатацию еще один современный склад.