Более 48 километров дорог и полос планируют построить для велосипедистов в Алматы

В Алматы продолжают расширять сеть велосипедной инфраструктуры. В городе разработаны транспортные схемы для строительства новых велодорожек и велополос, а также рассматриваются дополнительные участки общей протяженностью свыше 48 километров. Об этом говорится в официальном ответе ТОО «Центр организации дорожного движения города Алматы» на запрос агентства Kazinform.

Как сообщили в организации, в рамках проектов благоустройства уже разработаны транспортные схемы с учетом организации велоинфраструктуры на девяти улицах города.

В частности, велоинфраструктура предусмотрена:

на проспекте Абая — от улицы Байтурсынова до улицы Розыбакиева (6,6 км);

проспекте Назарбаева — от улицы Толе би до улицы Ганди (2,4 км);

бульваре Мендикулова (0,6 км);

улице Жолдасбекова (0,7 км);

улице Сатпаева (2,5 км);

улице Жарокова (1,8 км);

улице Тимирязева (1,1 км);

улице Масанчи (0,8 км);

улице Жандосова (0,4 км).

Таким образом, общая протяженность уже запроектированных участков составляет около 16,9 километра. Кроме того, в Алматы рассматривается возможность создания велоинфраструктуры еще на семи участках. В перечень вошли улицы Ганди, Козыбаева, Манаса, Брусиловского, Шевченко, Майбороды, а также участок проспекта аль-Фараби.

В Центре организации дорожного движения подчеркнули, что окончательное решение будет принято после анализа улично-дорожной сети и разработки транспортных схем.

— Участки будут проанализированы и обследованы на предмет безопасного размещения велоинфраструктуры. Часть будет реализована велополосой, часть — велодорожкой. Также будут предусмотрены велосветофоры, велопереезды через перекрестки, разметка и буферная зона с разделительным бордюром. Освещение предусматривается в проекте по благоустройству, — говорится в ответе на запрос агентства.

Одновременно развитие велосипедной сети предусмотрено и в рамках строительства новых дорог. По данным управления развития дорожной инфраструктуры Алматы, в текущем году планируется завершить пробивку трех улиц, где также появятся велодорожки:

по улице Толе би — от улицы Яссауи до границы города (9 км);

по проспекту Абая — от улицы Ауэзова в микрорайоне Калкаман до границы города (1,2 км);

по улице Саина — от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара (6,4 км).

Кроме того, еще около 15 километров велоинфраструктуры планируется обустроить при строительстве линии BRT по проспекту Райымбек батыра. Таким образом, с учетом уже запроектированных, строящихся и планируемых проектов общая протяженность новой велосипедной инфраструктуры в Алматы может превысить 48 километров. При этом часть маршрутов будет выполнена в формате выделенных велополос, а часть — полноценных велодорожек с элементами безопасности и отдельным регулированием движения.

Ранее стало известно, что в Астане планируется реализовать еще несколько проектов велодорожек общей протяженностью более 17 километров.