Акимат Астаны раскрыл планы по развитию велоинфраструктуры столицы

В Астане продолжается развитие велосипедной инфраструктуры. В 2025 году в столице построили около 26,1 километра новых велодорожек, а в 2026 году планируется реализовать еще несколько проектов общей протяженностью более 17 километров. Об этом говорится в официальном ответе акимата столицы на запрос агентства Kazinform.

— В рамках реализации проектов активно развивается велоинфраструктура города. В 2025 году реализовано порядка 26,1 км велодорожек, — отметили в акимате.

В частности, новые маршруты появились на проспекте Мәңгілік Ел, улице Сығанақ, бульваре Greenline, спортивной набережной и в Президентском парке.

В ведомстве также напомнили, что развитие сети ведется поэтапно. Так, в 2018 году была завершена первая очередь проекта «Развитие велосипедного транспорта» общей протяженностью 47 километров. Кроме того, в Зеленом поясе столицы создана дорожно-тропиночная сеть с велодорожками общей протяженностью 23 километра.

По данным акимата, в 2020 году был разработан проект второй очереди велосипедной инфраструктуры протяженностью 89 километров. Уже в 2021 году в его рамках построили 7,5 километра велодорожек в квадрате улиц Мустафина, Абылай хана, Кудайбердыулы и Кошкарбаева, а также частично вдоль проспекта Бауыржана Момышулы.

— В 2026 году Управлением в рамках реализуемых проектов предусмотрено дальнейшее развитие велоинфраструктуры, — добавили в ведомстве.

Планируется строительство велодорожек на аллее «Мыңжылдық», в сквере «Привокзальный», на новых участках бульвара Greenline, в экопарке «Талдыколь», а также вдоль линии LRT по проспекту Кабанбай батыра.

Кроме того, согласно информации районных акиматов, в районе Есиль общая протяженность велодорожек составляет 48,8 километра. Они расположены на территории Ботанического сада и парка «Жетысу». Еще 35,553 километра велодорожек проходят вдоль улично-дорожной сети района по 13 улицам.

В районе Алматы общая протяженность велосипедной инфраструктуры превышает 29 километров. Велодорожки расположены на набережной реки Есиль, в Триатлон-парке, парке «Жерұйық», а также вдоль ряда городских проспектов и улиц. Часть из них объединена в единый маршрут протяженностью 9,03 километра.

В феврале 2026 Kazinform рассказывал, где ждать новые велодорожки в Алматы.