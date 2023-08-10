Более 460 миллионов тенге выделят на питание в детсадах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства с сентября этого года с местного бюджета предусмотрены средства в сумме 462,5 млн тенге на обеспечение бесплатным питанием детей дошкольного возраста из социально уязвимых семей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Руководитель управления финансов Алматы Канат Сухамбеков в ходе сессии маслихата сообщил, что после уточнения бюджета на сферу образования планируется выделить 13,6 миллиарда тенге.

«В этом году запланировано проведение текущего ремонта в 13-ти дошкольных организациях, пяти школах и трех колледжах. На это выделяется 910,7 миллиона тенге. В целях снижения дефицита мест в детских садах выделяется 300 миллионов тенге на начало строительства трех детских садов в микрорайонах Орбита-3, Шугыла, Курамыс. Это позволит охватить порядка 1100 детей в районах», - сказал он.

Кроме того, на разработку проектно-сметной документации по девяти социальным объектам - двух школ, пять детсадов, одного центра развития и творчества и одного общежития к колледжу, предусмотрено 374,6 миллиона тенге.

В программе развития Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года, которая была принята в сентябре прошлого года, особое внимание уделено развитию сферы дошкольного образования. В стратегическом документе говорится, что каждый ребенок должен пройти качественную подготовку к обучению в школе, приобрести навыки успешной социализации для всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития.

В прошлом году в Алматы функционировало 866 дошкольных организаций (192 государственных и 674 частных детских садов) с общим охватом 75,5 тысячи детей. Ежегодный прирост численности детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет за последние пять лет составлял около 9 тысяч, при этом количество детей в дошкольных организациях увеличилось с 64 тысяч до 75 тысяч детей.

Увеличение территории города и численности населения за счет естественного прироста и миграции приводит к значительному росту спроса на дошкольное образование. В прошлом году очередность детей от 1 до 6 лет составлял 43 тысячи детей, из них от 3 до 6 лет – 18,8 тысячи детей. Наиболее высокая потребность в детских садах отмечается в новых районах города, где изначально отсутствовала социальная инфраструктура – Наурызбайский, Алатауский районы, и ввиду строительства новых жилых комплексов – Бостандыкский и Турксибский районы.

Согласно принятому документу, до конца 2025 года будет реализовано поэтапное строительство 10 государственных детских садов на 2,3 тысячи мест, в рамках меморандумов с застройщиками до конца 2025 года предусмотрено строительство детских садов на 10 тысяч мест, и до конца 2030 года дополнительно будут введены 5 тысяч мест.

Наиболее эффективным инструментом стимулирования предпринимателей к открытию частных садов остается размещение государственного образовательного заказа, дополнительно к 2025 году запланировано размещение 15 тысяч мест, к 2030 году – 5 тысяч мест, всего государственный заказ будет увеличен на 20 тысяч мест.

Кроме того, будет организовано повышение квалификации для 100% педагогов дошкольных организаций по современным образовательным технологиям дошкольного образования и лучшим международным практикам раннего развития детей. Предусмотрено поэтапное повышение заработной платы воспитателей дошкольных организаций.

Реализация поставленных задач по увеличению мест в дошкольных организациях обеспечит внедрение принципа «управляемого дефицита», который подразумевает уменьшение очередности среди детей от 3 до 6 лет с 18,8 тысячи до 3,8 тысячи детей и увеличение охвата дошкольным воспитанием и обучением к 2025 году до 97%, а к 2030 году - до 99%. Также создание конкурентной среды, увеличение доли педагогов с профильным образованием, тесная взаимосвязь с родительской общественностью позволят внести коррективы в деятельность дошкольных организаций и существенно повысить качество оказываемых услуг. Ожидается, что к 2025 году уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования будет повышен до 80%.

В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы сказал, что из-за увеличения численности населения города наблюдается очереди в детские сады.

«Проблему уменьшения дефицита мест может решить строительство государственных и частных детских садов. Также следует устраивать детей в частные дошкольные образовательные учреждения через государственный образовательный заказ. Поручаю акимату обеспечить охват 97 % детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным образованием до 2025 года», – отмечал Президент.