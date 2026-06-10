Более 400 наркограффити удалили в Алматы

В Алматы в рамках антинаркотического месячника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, проведена масштабная акция по выявлению и удалению наружной наркорекламы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Мероприятие организовано управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы и охватило территорию всех районов города.

К акции присоединились волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы», участники проекта «Наркостоп», представители прокуратуры, активисты проекта «Жастармен», курсанты Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, волонтерское движение «Таза орта» и представители общественности. Всего в мероприятии приняли участие более 150 человек.

В ходе акции на территории города выявлено и удалено свыше 400 надписей, содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотических средств и психоактивных веществ.

Как отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Батуржан Абдумасаров, борьба с наркорекламой является важной частью общей работы по противодействию наркопреступности.

— Каждая такая надпись — это не просто граффити, а инструмент вовлечения людей, в том числе молодежи, в незаконный оборот наркотиков. Наша задача — не только выявлять и пресекать каналы сбыта, но и устранять любые формы их продвижения. Мы последовательно очищаем город от наркопропаганды и призываем граждан не оставаться в стороне — сообщать о подобных фактах и совместно формировать безопасную среду, — подчеркнул Батуржан Абдумасаров.

Ранее сообщалось, что 21 килограмм наркотиков обнаружили у иностранки в аэропорту Алматы. Также в полиции рассказывали, что подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматинской области.