Более 400 коррупционных правонарушений в сфере образования совершено в РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 400 коррупционных правонарушений в сфере образования зарегистрировано за три года в Казахстане. Об этом на республиканском совещании с участием ректоров высших учебных заведений страны заявил Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным главы Антикоррупционной службы, за последние три года в сфере образования зарегистрировано более 400 коррупционных правонарушений (в 2019 году - 161, 2020 году - 181, за 9 месяцев текущего года- 72). За их совершение к уголовной ответственности привлечено 270 лиц.

Среди них есть и вице-министры образования, председатели правлений дочерних организаций министерств, заместители акимов областей, руководители управлений и отделов образования областного и районного уровня, ректоры ВУЗов, директора школ и другие.

«К примеру, летом этого года вступил в силу обвинительный приговор в отношении бывшего ректора Международного университета информационных технологий Дамира Шыныбекова (8 лет лишения свободы), который вместе с бухгалтером ВУЗа похитили 1,7 млрд, выделенных на стипендии», - сказал М. Ахметжанов.

Также он отметил, что сейчас Антикоррупционной службой расследуется дел о в отношении руководства «Казахского Национального женского педагогического университета» и других должностных лиц госорганов по факту незаконного отчуждения земельного участка Университета.

Кроме того, М. Ахметжанов рассказал о действенных мерах против коррупционных схем и минимизации условий для взяточничества. Он подчеркнул, что одним из таких мер является внедрение института антикоррупционных комплаенс служб, призванных выявлять коррупционные риски, разрешать конфликты интересов и обеспечивать соответствие антикоррупционным стандартам.

Также глава ведомства подверг критике формальную работу комплаенс служб ВУЗов. По его словам в 68 ВУЗах страны, такие службы даже и не созданы. Он призвал всех ректоров создать данный антикоррупционный институт, утвердить антикоррупционные стандарты, а также обратить внимание на антикоррупционное обучение студентов.

Стоит отметить, что в рамках поручения Главы государства элективный предмет «Основы антикоррупционной культуры» включен в список предметов многих ВУЗов. Однако по мнению главы Антикоррупционной службы реальный эффект от его изучения возможен лишь при включении в список обязательных предметов.