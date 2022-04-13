Более 400 километров арычных сетей требуют ремонта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы в целях решения проблемы подтоплений отдельных участков города провел анализ технического состояния водохозяйственных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаев сообщил, что для получения реальной картины проведена инвентаризация и паспортизация водных объектов. В результате выявлено 153 водных объекта, из которых 109 водотоков (более крупных 49 рек) и 44 водоема.

Спикер отметил, что общая протяженность водотоков по территории Алматы составляет 586,2 км. Протяженность выполненных берегоукрепительных работ составляет 206,26 км. Требуется провести ремонт и реконструкцию 124,7 км берега.

«Для водоотвода (дождевых и талых вод) на территории города имеются 16 коллекторов, из них 12 коллекторов не работают и являются бесхозными. Они не соединены с арычными сетями. Сейчас мы начали работу, определим оператора и будем передавать и содержать эти коллекторы. Четыре коллектора, построенные с 2013 по 2018 годы по линии ЧС в Алатауском районе, соединены с арычными сетями и функционируют», - сказал спикер в ходе брифинга.

По его словам, на территории города имеются 36 водозаборных сооружений на водных объектах, из них 13 являются бесхозными. Водозаборы используются также для пожарных и поливомоечных машин.

«С целью организации комплексной схемы орошения зеленого фонда в 2021 году разработана ПСД по реконструкции и строительству 27 водозаборных сооружений, из них новое строительство - 15. Это мы на реках и каналах будем устанавливать водозаборные сооружения, и через них будем подавать воду в арыки», - сказал Серик Адильбаев.

Он также добавил, что в результате выполненной инвентаризации определено 1525 км арычных сетей, из них для полива на сегодня используется всего 168 км арычных сетей. Также 424 км требуют ремонта или реконструкции, кроме того, выявлена необходимость в строительстве новых арычных сетей протяженностью 100 км.

В 2021 году разработана ПСД на строительство и реконструкцию арычной сети города, общей протяженностью 376 км. Проект разделен на три части: западную, восточную и центральную. На сегодня по западной части города ведутся строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции арычных сетей протяженностью 119 км, срок реализации - 2021-2023 годы.

Серик Адильбаев заметил, что после жалоб жителей в городе выявлено 56 подтапливаемых участков.

«В основном не справляется с потоками воды 12 участков, отсутствуют арычные сети на 21 участке, на 23-х участках арычная сеть разрушена. В связи с подтоплениями, на проблемных участках возникает необходимость реконструкции существующих арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности. Будем увеличивать переходы через дорогу и подключать их к коллекторам и головному каналу», - отметил и. о. руководителя УЗЭ.