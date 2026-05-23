Более 40 тысяч человек эвакуировали из-за утечки химикатов в Калифорнии

Около 40 тыс. жителей Южной Калифорнии получили приказ об эвакуации из-за утечки из резервуара с летучим промышленным химикатом на предприятии по производству авиакосмической техники, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент вызвал опасения по поводу крупного взрыва или разлива токсичных веществ, сообщили местные власти.

По данным властей, утечка произошла в четверг днем на предприятии в городе Гарден-Гроув округа Ориндж. Из перегревшегося резервуара для хранения метилметакрилата — легковоспламеняющегося химического вещества, используемого в производстве акриловых пластмасс, начали выделяться опасные пары.

Официальные лица сообщили, что на объекте, эксплуатируемом компанией GKN Aerospace, в общей сложности имеется три резервуара для хранения, в одном из которых произошел сбой системы охлаждения. Аварийные бригады первоначально полагали, что за ночь им удалось стабилизировать ситуацию. Однако в пятницу обстановка ухудшилась, и власти приняли решение расширить зону эвакуации. В нескольких городах были закрыты школы и приняты экстренные меры реагирования.

Жители города Гарден-Гроув и близлежащих населенных пунктов получили приказ об эвакуации, поскольку аварийные службы предупредили об угрозе взрыва или протечки поврежденного резервуара.

