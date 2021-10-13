Более 40 спасателей тушили частный дом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы горел частный дом. В тушении пожара было задействовано почти 50 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы сообщили, что пожар произошел вечером 12 октября по адресу: улица Бокеева, 73. По прибытии, первые пожарные расчеты обнаружили горение открытым пламенем одной половины частного жилого дома на двух владельцев на площади 130 квадратных метров.

«Огонь, переходивший на кровлю второй половины дома, угрожал быстро охватить весь частично каркасно-камышитовый дом. Силы и средства работали по повышенному рангу вызова, звено газодымозащитной службы производили разведку на наличие людей при помощи тепловизора. Незамедлительно введены пожарные стволы на тушение и защиту второй половины дома, автоцистерны обеспечили бесперебойную подачу воды, установленные на ближайшие гидранты. С горящей половины дома пожарные эвакуировали два газовых баллона объемом 50 и 25 каждая, что предотвратило взрыв. Пожар локализован за 23 минуты, ликвидирован в 19:43. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В тушении пожара задействовано 12 единиц техники, 48 человек личного состава, включая руководство ДЧС. Принятыми мерами удалось отстоять от огня вторую половину дома.

Хозяйка дома поблагодарила пожарных за спасение второй половины дома.



