    10:31, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 40 промышленных проектов запустят в Казахстане до конца года

    В текущем году в обрабатывающей промышленности Казахстана сохраняется положительная динамика, сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефте-, газохимии и промышленности в Атырауской области
    Фото: primeminister.kz

    По итогам 10 месяцев, объем производства превысил 24 трлн тенге, увеличившись на 5,8%.

    — Рост обеспечен прежде всего за счет увеличения производства в ключевых сегментах: металлургии (+0,7 процента), машиностроении (+11,5 процента), химической отрасли (+10,9 процента), а также строительных материалов (+5,3 процента), — сообщил министр. 

    Вклад в объем инвестиций вносят реализованные промышленные проекты.

    — До конца года запланирован запуск 190 проектов на сумму 1,5 триллиона тенге. На сегодня реализовано 147 проектов. В результате создано более 18 тысяч рабочих мест, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

    Среди них крупные проекты по выпуску легковых автомобилей китайских брендов Chery, Changan, Haval и Tank, грузовых вагонов, насосно-компрессионных труб и насосных штанг, алюминиевой упаковки для пищевой промышленности, бытовой техники, а также по переработке шерсти и производству текстильных материалов.

    Ранее сообщалось, что Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году.


