Более 40 промышленных проектов запустят в Казахстане до конца года

По итогам 10 месяцев, объем производства превысил 24 трлн тенге, увеличившись на 5,8%.

— Рост обеспечен прежде всего за счет увеличения производства в ключевых сегментах: металлургии (+0,7 процента), машиностроении (+11,5 процента), химической отрасли (+10,9 процента), а также строительных материалов (+5,3 процента), — сообщил министр.





Вклад в объем инвестиций вносят реализованные промышленные проекты.

— До конца года запланирован запуск 190 проектов на сумму 1,5 триллиона тенге. На сегодня реализовано 147 проектов. В результате создано более 18 тысяч рабочих мест, — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Среди них крупные проекты по выпуску легковых автомобилей китайских брендов Chery, Changan, Haval и Tank, грузовых вагонов, насосно-компрессионных труб и насосных штанг, алюминиевой упаковки для пищевой промышленности, бытовой техники, а также по переработке шерсти и производству текстильных материалов.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году.





