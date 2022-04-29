Более 40 палестинцев получили ранения в ходе столкновения в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Около 42 палестинцев получили ранения в ходе утренних столкновений в пятницу в мечети «Аль-Акса» - третьей по значимости исламской святыни, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Guardian.

Большинство пострадавших получили травмы верхней части тела, а 22 человека были доставлены в больницу, сообщает палестинский Красный Полумесяц.

Израильская полиция заявила, что вмешалась тогда, когда сотни людей стали бросать камни и фейерверки, в том числе, в направлении Западной стены, где собираются верующие евреи.

Со слов очевидцев, полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

По данным израильской полиции, три человека были арестованы, из которых двое - за бросание камней и один за «разжигание ситуации».

«Мы будем продолжать действовать решительно против бунтовщиков и преступников ради общественной безопасности», - подчеркнули в полиции.

В свою очередь палестинское агентство WAFA сообщило, что израильские силы безопасности препятствовали работе бригад скорой помощи общества Красного Полумесяца на территории мечети.

«После утренней молитвы оккупационные [израильские] силы напали на молящихся в мечети «Аль-Акса», штурмовав ее со стороны ворот «Муграби», взобрались на примыкающие к ней крыши и произвели обстрелы, что привело к десяткам ранений», - добавили в агентстве.

В этом месяце на территории мечети и храмового комплекса происходили почти ежедневные столкновения. Одной из причин стало то, что Рамазан совпал с еврейским праздником Песах, когда сотни тысяч мусульман и евреев собрались в охраняемом полицией месте в старом городе Иерусалима.

В полиции отметили, что в последние часы на месте храма спокойно, и мусульмане благополучно входят на территорию мечети.

Между тем, напряженность в Иерусалиме остается высокой. За последние две недели около 300 палестинцев получили ранения в результате израильских вторжений в комплекс «Аль-Акса», сообщает AlJazeera.