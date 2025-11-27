РУ
    15:53, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 40 лифтов признали устаревшими в Алматы

    В Алматы усилили контроль за состоянием лифтов, котельных и газового оборудования в жилых домах и социальных объектах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    С начала года были проверены 46 лифтов, а также 20 эскалаторов, четыре траволатора и 29 подъемников для людей с особыми потребностями.

    Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, в городе эксплуатируется 14 523 лифта, из них 8 420 — в жилом фонде.

    — Лишь 45 лифтов превысили 25-летний срок службы. В 2025 году при поддержке проектного офиса акимата запланирована замена 110 единиц лифтового оборудования, — отметили в управлении.

    Параллельно проводится работа на котельных и газовом оборудовании. Всего система теплоснабжения города включает 158 котельных и 512 котлов, часть из которых требует модернизации.

    В этом году проверены 22 рынка, 29 торгово-развлекательных центров, 25 объектов с автономными котельными, 24 общежития и хостела, 83 объекта общепита. На 30 из них выявлены нарушения требований безопасности. Работа по снижению рисков на объектах городской инфраструктуры продолжается в плановом режиме.

    Напомним, сенатор Бекбол Орынбасаров в своем депутатском запросе поднял проблему безопасности лифтов в стране. По его словам, каждый десятый лифт в Казахстане потенциально представляет опасность. 

