Более 40 лифтов признали устаревшими в Алматы

С начала года были проверены 46 лифтов, а также 20 эскалаторов, четыре траволатора и 29 подъемников для людей с особыми потребностями.

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, в городе эксплуатируется 14 523 лифта, из них 8 420 — в жилом фонде.

— Лишь 45 лифтов превысили 25-летний срок службы. В 2025 году при поддержке проектного офиса акимата запланирована замена 110 единиц лифтового оборудования, — отметили в управлении.

Параллельно проводится работа на котельных и газовом оборудовании. Всего система теплоснабжения города включает 158 котельных и 512 котлов, часть из которых требует модернизации.

В этом году проверены 22 рынка, 29 торгово-развлекательных центров, 25 объектов с автономными котельными, 24 общежития и хостела, 83 объекта общепита. На 30 из них выявлены нарушения требований безопасности. Работа по снижению рисков на объектах городской инфраструктуры продолжается в плановом режиме.

Напомним, сенатор Бекбол Орынбасаров в своем депутатском запросе поднял проблему безопасности лифтов в стране. По его словам, каждый десятый лифт в Казахстане потенциально представляет опасность.



