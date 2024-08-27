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    13:24, 27 Август 2024 | GMT +6

    Более 4 трлн тенге наличных находится в обороте Казахстана

    деньги, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Казахстане в обращении находятся банкноты и монеты на 4,4 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По состоянию на 25 июля  общая номинальная сумма банкнот и циркуляционных монет, выпущенных в обращение в Казахстане составила 4,4 трлн тенге (из них: банкноты — 4,3 трлн тенге, монеты — 100 млрд тенге), — сообщили в пресс-службе Нацбанка.

    Согласно результатам социологического исследования, проведенного Национальным банком, доля населения, чаще всего предпочитающая наличную форму оплаты, составляет около 60%.

    При этом разница по регионам страны существенная: наличные чаще используются в Атырауской (81%), Павлодарской (77%), Западно-Казахстанской (74%) областях, меньше всего — в Алматы (36%).

    Материал о том, как производят тенге, можно почитать по ссылке.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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