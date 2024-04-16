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    15:04, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 4 тысяч школьников из пострадавших от паводков регионов РК размещены в общежитиях

    Эвакуация
    Фото: ДЧС Атырауской обдасти

    Министерство просвещения ознакомилось с ситуацией на местах в Атырауской, Костанайской, Акмолинской, Мангистауской, областях и области Абай. По данным ведомства, 4 739 школьников, которые ранее находились в эвакуационных центрах, размещены в детских оздоровительных центрах, общежитиях колледжей и вузов, интернатах специализированных и средних школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам официального представителя Министерства просвещения Мереке Амангелдикызы, дополнительно сотрудники ведомства подготовили еще почти 8 тысяч мест для детей и их родителей.

    — За счет фонда «Всеобуч» школьников обеспечивают необходимыми принадлежностями, питанием и одеждой, — заявила М. Амангелдикызы на брифинге в СЦК.

    Она добавила, что для качественной организации дистанционного обучения в регионах, пострадавших от паводков, устанавливают высокоскоростной интернет. Уже 13 школ в Костанайской, Актюбинской, и Восточно-Казахстанской областях и области Улытау подключили к сети Starlink.

    Также около 400 школьных психологов оказывают психологическую помощь детям и гражданам, находящимся в пунктах эвакуации. Еще более 300 сотрудников территориальных департаментов и подведомственных организаций Министерства просвещения организовывают качественный отдых и учебный процесс для прибывших детей.

    Переживают за будущее, но не падают духом — в эвакопунктах находятся 3 194 ребенка.

    В Правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещенными в эвакуационных центрах из-за сложной паводковой ситуации.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Регионы Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки школа
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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