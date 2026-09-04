Более 4 млн теңге штрафов выписали в ВКО за незаконную продажу лекарств за два года

Прокуратура Восточно-Казахстанской области предупреждает об ответственности за незаконную реализацию лекарственных средств, передает агентство Kazinform.

— Вопросы обеспечения законности в сфере здравоохранения находятся на отдельном контроле органов прокуратуры области. Работа по предупреждению и пресечению правонарушений при обращении лекарственных средств осуществляется во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченными органами, — отметили в ведомстве.

При координации прокуратуры области за период 2025–2026 годы по фактам незаконного оборота прекурсоров возбуждено 3 уголовных дела и составлен 21 административный протокол, общая сумма наложенных штрафов превысила 4 млн теңге.

— В городе Усть-Каменогорске расследуется дело о нелегальной продаже сильнодействующих веществ под видом таблеток (бадов) для похудения через маркетплейс «Wildberries». В Зайсанском районе выявлен факт реализации пациентам наркотических рецептурных препаратов сотрудниками медицинской организации, — подчеркнули в прокуратуре региона.

Прокуратура области напоминает, что бесконтрольный прием медикаментов и самолечение несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан, и призывает медицинских работников к строгому соблюдению правил отпуска лекарств, а родителей — к отказу от покупки препаратов без назначения врача.

Ранее сообщалось, что сотни участков вернули государству в Алматы, незаконно отданных под билборды.