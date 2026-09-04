Сотни участков вернули государству в Алматы, незаконно отданных под билборды

В Алматы в государственную собственность возвращены 649 земельных участков, ранее предоставленных под эксплуатацию и обслуживание билбордов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщили в надзорном органе, в период с 2004 по 2020 год акимат Алматы исключал участки из состава земель общего пользования и без проведения торгов предоставлял их в частную собственность.

По данным прокуратуры, земельные участки были реализованы с нарушением требований земельного законодательства.

Иск Департамента по управлению земельными ресурсами Алматы, внесенный во исполнение представления прокуратуры города, был удовлетворен судом.

В результате в государственную собственность возвращены 649 земельных участков, находившихся в частной собственности в полосе отвода дорог. Их общая площадь составляет 0,298 га.

Ранее сообщалось о том, что земли стоимостью около 70 млн теңге вернули государству в Кокшетау.