Более 39 тысяч туркестанских учащихся участвовали в открытых уроках ко Дню Первого Президента

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента 39410 учащихся школ Туркестанской области приняли участие в открытых уроках. А занятия для школьников провели 59 общественных деятелей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов провел урок в МКТУ им.Х.А.Яссауи, в городе Туркестан. На встрече он рассказал о высоких достижениях Елбасы Н.А.Назарбаева в деле становления молодого, независимого государства. Об истории настоящей мирной жизни, с чего начиналась история созидания страны. Опытные наставники говорили как создавалось молодое государство, которое сейчас имеет огромный мировой авторитет.













Женис Мауленкулов объяснил учащимся о грандиозном трудовом пути Первого Президента, рассказал интересные моменты из жизни Елбасы. Речь шла о благих делах Нурсултана Абишевича в деле процветания и развития страны во благо народа.

Такие же уроки прошли и в городских школах. Представители интеллигенции и общественные деятели на встрече с подрастающим поколением призвали их к любви и почтению Родины, воспитывать в себе нравственность, гуманизм, развивать коммуникативность и мышление, гордиться заслугами Лидера Нации, активно пропагандировались идеи Елбасы, рассказы о трудовой судьбе.