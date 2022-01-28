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Более 3800 семей обеспечат жильем в этом году в Алматинской области

28 Января 2022 18:00
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Более 3800 семей обеспечат жильем в этом году в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления строительства Алматинской области Ерке-Булан Усманбаев рассказал о реализации программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что основной задачей ставится обеспечение очередников области качественным и доступным жильем. Обеспечение жильем осуществляется путем строительство арендного, кредитного жилья и стимулированием строительство частных застройщиков с проведением ИКС к районам комплексной застройки.

По его данным, в 2022 году за счет бюджетных средств запланировано строительство 304,4 тысяч квадратных метров жилья, или 3869 квартир (420 жилых домов), из них текущем году планируется ввести в эксплуатацию 350 жилых домов на 3109 квартир общей площадью 241,5 тысяч квадратных метров, в том числе:

- Кредитное жилье - 38 домов на 1652 квартир общей площадью 130,9 тысяч квадратных метров;

- Арендное жилье - 312 домов на 1457 квартир общей площадью 112,4 тысяч квадратных метров, из них для социально уязвимых слоев населения 639 квартир, для малообеспеченных многодетных семей 818 квартир.

Также за счет частных застройщиков запланировано ввести 26 домов 1708 квартир общей площадью 115,6 тысяч квадратных метров, из них 727 квартир будут реализованы очередникам области.

В целом в текущем году за счет всех источников финансирования планируется обеспечить жильем 3836 семей.

«В целях увеличения объема строительства жилья акиматом области подана дополнительная заявка в Комитет по делам строительства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на строительство 107 домов на 964 квартир общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Реализация государственной программы «Нурлы жер» находится на постоянном контроле акимата области», - сказал Ерке-Булан Усманбаев.

Кроме того, для реализации послания Главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития на сегодняшний день, выработаны предложения по внедрению механизма субсидирования арендной платы.

Для развития рынка предлагается, арендовать первичное и вторичное жилье у частных застройщиков и физлиц с дальнейшим предоставлением очередникам местных исполнительных органов.


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#Алматинская область   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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