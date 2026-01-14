Более 380 бесплатных онлайн-курсов доступно казахстанцам

Среди слушателей особенно активно участвовала молодежь и жители сельской местности из Туркестанской, Костанайской и Кызылординской областей, а также из Алматы и Алматинского региона.

С момента запуска на платформе зарегистрировались более 1,5 млн пользователей, из них 925,7 тыс. — в 2025 году. Всего обучение прошли около 1,2 млн человек.

Среди 56,6 тыс. безработных граждан, завершивших обучение, порядка 16,9 тыс. — молодежь в возрасте 16–35 лет. Наибольшее число молодых слушателей зафиксировано в Туркестанской (3,5 тыс.), Костанайской (2,8 тыс.) и Кызылординской (2,5 тыс.) областях, а также в Алматы (2,3 тыс.) и Алматинской области (2,2 тыс.).

Более половины безработных, получивших сертификаты в 2025 году, — женщины (32 тыс.). Чаще всего они представляли Туркестанскую, Костанайскую и Кызылординскую области, а также Алматы и Карагандинскую область.

Около 26 тыс. человек, прошедших обучение, — жители сельской местности. Наибольшее количество слушателей из сёл зафиксировано в Туркестанской (3,2 тыс.), Кызылординской (2,9 тыс.) и Алматинской (2,6 тыс.) областях.

На платформе размещено более 1 тыс. онлайн-курсов по разным направлениям, из них 382 — бесплатные. Продолжительность курсов варьируется от 1 до 72 часов. В 2025 году наибольшей популярностью пользовались программы по IT и телекоммуникациям, поварскому и кондитерскому делу, управлению персоналом, а также шитью и крою.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в рамках программы молодежной практики трудоустроено более 21,5 тыс. молодых специалистов.