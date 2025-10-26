РУ
    00:45, 26 Октябрь 2025

    Более 37 млн тонн кормов заготовили в Казахстане

    К настоящему времени в Казахстане заготовлено 37,8 млн тонн кормов всех видов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    Фото: Pexels

    В том числе, 25 млн тонн сена (101,9%), 1,9 млн тонн сенажа (112,9%), 3,9 млн тонн концентрированных кормов (71,7%), 2,0 млн тонн силоса (102,3%) и 4,8 млн тонн соломы (101,7%).

    Лидирующие позиции по выполнению планов отмечаются в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях, а также в регионах Улытау и Жетысу.

    По данным ведомства, такие объемы позволяют обеспечить животных кормами на предстоящий зимний период 2025–2026 годов и сформировать необходимый резерв для животноводческих предприятий.

    Напомним, ранее Серик Жумангарин поручил направить допобъемы газа в регионы, чтобы не затягивать прием зерна.

    Минсельхоз
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
