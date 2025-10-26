Более 37 млн тонн кормов заготовили в Казахстане

В том числе, 25 млн тонн сена (101,9%), 1,9 млн тонн сенажа (112,9%), 3,9 млн тонн концентрированных кормов (71,7%), 2,0 млн тонн силоса (102,3%) и 4,8 млн тонн соломы (101,7%).

Лидирующие позиции по выполнению планов отмечаются в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях, а также в регионах Улытау и Жетысу.

По данным ведомства, такие объемы позволяют обеспечить животных кормами на предстоящий зимний период 2025–2026 годов и сформировать необходимый резерв для животноводческих предприятий.

Напомним, ранее Серик Жумангарин поручил направить допобъемы газа в регионы, чтобы не затягивать прием зерна.