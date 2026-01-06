Более 360 млрд тенге выделили на лечение алматинцев в 2026 году

На бесплатный пакет гарантированного объема медицинской помощи предусмотрено более 165 млрд тенге. В него входят экстренная и скорая медицинская помощь, лечение особо опасных заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, а также 11 социально значимых заболеваний, паллиативная медицинская помощь и обеспечение препаратами крови. Эти медицинские услуги предоставляются гражданам независимо от статуса застрахованности.

На медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования выделено более 202,6 млрд тенге.

В 2026 году по городу Алматы Фонд медицинского страхования заключил договоры с 218 медицинскими организациями, из которых 126 — частные. Также присоединились 7 новых поставщиков медицинских услуг.

— Алматинцы могут прикрепиться к одной из 78 организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (поликлиники), в том числе к двум новым, — сообщили в филиале ФСМС по Алматы.

Напомним, с января 2026 года взносы на ОСМС за алматинцев с низким уровнем благосостояния и официально зарегистрированных безработных будет оплачивать акимат города. Данная мера охватит более 62 тысяч жителей Алматы.

