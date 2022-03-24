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Более 35 тысяч туристов посетили Туркестан на праздник Наурыз

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2022, 19:43
Более 35 тысяч туристов посетили Туркестан на праздник Наурыз

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В праздничные дни Наурыза Туркестан посетили около девяти тысяч туристов и 26 тысяч гостей со всего Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Для путешественников были организованы праздничные мероприятия.

Для празднования Наурыза управление туризма Туркестанской области разработало план мероприятий.

Акиматом Туркестана были организованы народные гуляния в парках города.

На озере семейного торгово-развлекательного комплекса «Керуен сарай» прошли праздничные концерты.

19 марта свою концертную программу представил Айкын Толепберген.

20 марта состоялся концерт певца Дастана Оразбекова.

В праздничных мероприятиях приняли участие казахстанские группы «Rise & Abudi», «Qali», «FM», дуэт Жанболат и Жазира, а также Кенжебек Жанабилов.

Вместе с отечественными звездами на концерте выступил азербайджанский артист Амиль Гасаноглу.

Концерты прошли под открытым небом и подарили публике хорошее весеннее настроение.

Свою лепту в праздник внесли и артисты Туркестанской области.

В праздничные дни был открыт экобазар.

В парках «Жибек жолы» и «Жеңіс» состоялись народные гуляния, посвященные Наурызу.

Состоялся Международный форум художников.

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В туркестанском театре драмы прошла постановка «Борте».

Любители прекрасного смогли стать участниками фестиваля «Nauryz Open Air».

Ожидается, что с приходом теплой погоды количество туристов, желающих посетить Туркестан, увеличится в разы.

Для гостей и жителей духовной столицы открыты двери культурно-духовного комплекса, многочисленных зон отдыха, парков, отвечающие международным стандартам.

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