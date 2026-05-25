Более 35 тысяч выпускников завершили обучение в школах Туркестанской области

Во всех школах Туркестанской области прошли торжественные мероприятия для выпускников. В этом году линейки провели под общей темой «Закон и порядок — ценности общенародной Конституции». Кроме того, в школах организовали классные часы, посвященные безопасности детей, передает Kazinform.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил праздничное мероприятие в общеобразовательной школе № 33 города Туркестана, где поздравил учителей и учащихся с успешным окончанием учебного года. Он пожелал молодым выпускникам доброго пути и выразил благодарность педагогическому сообществу за их неоценимый труд в воспитании подрастающего поколения.

Фото: акимат Туркестанской области

— От всей души поздравляю вас с окончанием учебного года и последним звонком! Сегодня вы прощаетесь с золотой порой детства и делаете первые уверенные шаги во взрослую жизнь. Этот день навсегда останется в ваших сердцах. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: «Образованное поколение — главное богатство нашей страны, основа будущей конкурентоспособности нашего государства». Действительно, знания — это не просто путь к профессии, а сила, возвышающая человека. Мы живем в эпоху знаний и жесткой конкуренции. Мир меняется каждый день. В век развития искусственного интеллекта, новых технологий, науки и инноваций есть только один путь к успеху — качественное образование, трудолюбивое поколение и передовая молодежь. Поэтому на вас возлагаются большие надежды и огромная ответственность. Мы верим, что вы станете образованными, сильными духом гражданами, любящими свою родину и неравнодушными к судьбе страны. В этом году школы области оканчивают более 35 тысяч выпускников. Среди них 2 416 претендентов на знак «Алтын белгі» и 3 141 кандидат на аттестат с отличием. Это плод устремлений и упорства учеников, а также безграничного труда учителей. Вы — самое свободное, умное и смелое поколение независимого Казахстана. Буквально несколько дней назад на историческом Саммите глав тюркских государств в Туркестане мы презентовали наш город как духовный центр тюркского мира. Теперь именно вам предстоит двигать эту великую историю вперед и превращать Туркестан в современный мегаполис! Никогда не бойтесь мечтать! Сегодняшний мир — это эпоха IT, искусственного интеллекта, стартапов и глобальных инноваций. Получить диплом — не самоцель, главный тренд — уметь применять знания в жизни и быть креативными. Верьте в себя, направляйте свой юношеский пыл на развитие нашей страны и родного края. Настоящий патриотизм заключается не в словах, а в знаниях и труде. Выражаю искреннюю благодарность педагогам за ваш неоценимый труд и терпение, вложенные в качественное образование и формирование осознанных граждан. Желаю нашим выпускникам светлого будущего, — сказал аким области.

Туркестанская область лидирует в сфере образования по всей республике. В этом году в 1 106 средних школах области завершили учебный год более 554 тысяч детей. Этот показатель составляет 14,2% от общего числа учащихся по всей стране (3 млн 900 тыс.).

2025-2026 учебный год стал плодотворным для региона. В этом учебном году 11-й класс окончили 35 294 учащихся, из них 2 416 являются претендентами на знак «Алтын белгі», а 3 141 ученик номинирован на получение аттестата с отличием об общем среднем образовании. Заявки на участие в Едином национальном тестировании подали 31 535 учащихся.

В 2025-2026 учебном году на республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам для учащихся сельских школ команда Туркестанской области впервые завоевала Гран-при и была удостоена звания «Лучшая олимпийская команда-2025». Кроме того, в областном этапе международных, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов приняли участие в общей сложности 5 980 учащихся, из которых 2 691 занял призовые места. На республиканский этап было направлено 330 школьников, в результате чего 169 из них стали призерами. В международных олимпиадах принял участие 21 учащийся, 14 из них заняли призовые места. В республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам для 9-11 классов приняли участие 74 учащихся, 20 из которых стали призерами.

На чемпионате мира по робототехнике, прошедшем в городе Хьюстон (штат Техас, США) команда специализированной школы-интерната Толебийского района «TOLEBI DARYN» вошла в топ-5 лучших команд мира в категории FIRST LEGO League Challenge, став финалистом Champions Award и завоевав почетное второе место. Кроме того, команда Qazygurt из Казыгуртского района заняла призовое второе место на международном чемпионате по робототехнике Open International Championship 2026 в Греции. В данных соревнованиях принимали участие молодые инженеры из 56 стран.

— Эти достижения являются конкретным результатом системной работы, проводимой в Туркестанской области по повышению качества образования, поддержке одаренных детей и формированию современной образовательной среды. В регионе поэтапно продолжается работа по укреплению материально-технической базы организаций образования, созданию благоприятных условий для получения качественных знаний и предоставлению учащимся возможностей для участия в проектах и олимпиадах международного уровня. Положительные показатели Туркестанской области в сфере образования — это яркое отражение кропотливого труда учителей, стремления к знаниям самих учащихся, а также поддержки, оказываемой со стороны государства, — добавили в акимате Туркестанской области.

Также отмечается, что в 2025-2026 учебном году в эксплуатацию было сдано 20 организаций образования. 16 из них построены в рамках национального проекта «Келешек мектебі».