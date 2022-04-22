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Более 35 млрд тенге выделено на ремонт автодорог в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Апреля 2022, 19:37
Более 35 млрд тенге выделено на ремонт автодорог в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 450 км дорог отремонтируют в этом году в Алматинской области. На эти цели выделено 35,4 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Серик Самуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из общей суммы на строительство и реконструкцию 25 км автодороги выделят 12,9 млрд тенге, а на капитальный ремонт 41 км дорожного полотна и 5 мостов - 3,3 млрд тенге.

«На средний ремонт 257 км дороги выделено 10 млрд тенге. На текущий ремонт, содержание и на реконструкцию 129 км дорожного полотна маршрутным методом выделено 9,2 млрд тенге», - сообщил в ходе брифинга Серик Самуратов.

Средства выделены из республиканского и местного бюджета, а также из национального фонда.

Спикер добавил, что на сегодня 89% автомобильных дорог областного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии.


Алматинская область   Строительство   Транспорт   Регионы Казахстана   Дороги  
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