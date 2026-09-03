Более 33 тысяч ипотечных займов на 214 млрд теңге рефинансировали в Казахстане

В июле Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрело 15,1 тыс. обращений физических и юридических лиц, половина из которых была связана с деятельностью банков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В июле 2026 года Агентством рассмотрено 15,1 тыс. обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций и коллекторских агентств, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем месяце 2026 года.

Из них наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор — 50,0%, микрофинансовые организации — 33,9%, коллекторские агентства — 8,8%. По характеру вопроса основная доля обращений пришлась на урегулирование задолженности по займам — 43%, разъяснение законодательства — 18% и консультации по различным вопросам — 10%.

В июле 2026 года Агентством по установленным нарушениям законодательства к субъектам финансового рынка применены 12 рекомендательных мер надзорного реагирования (РНМР), 4 письменных предписания и 27 административных штрафов по

26 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму 13,9 млн теңге, из них в отношении:

банков — 6 РНМР и 1 административный штраф;

микрофинансовых организаций — 4 письменных предписания, 6 административных штрафов;

страховых (перестраховочных) организаций — 6 РНМР и 16 административных штрафов;

коллекторских организаций — 4 административных штрафа.

Агентством по трем направлениям реализуется Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), направленная на сохранение единственного жилья и снижение долговой нагрузки.

В рамках первой части Программы, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2020 годы, по состоянию на 1 августа 2026 года банками рефинансировано 33,3 тыс. займов на сумму 214,3 млрд теңге.

В рамках второй части Программы, направленной на конвертацию/рефинансирование валютных ипотечных займов, выданных до 01.01.2016 г., банками проведена конвертация/рефинансирование 16,2 тыс. валютных ипотечных займов на сумму 114,4 млрд теңге.

В рамках третьей части Программы по состоянию на 1 августа 2026 года банками оказаны дополнительные меры финансовой поддержки 10,6 тыс. заемщикам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, на сумму 101,2 млрд теңге. Меры поддержки оказываются в виде уменьшения задолженности заемщика, установления льготных графиков погашения, а также возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка.

Ранее сообщалось, что банки Казахстана зафиксировали рост спроса на ипотеку, автокредиты и бизнес-займы.