Банки Казахстана зафиксировали рост спроса на ипотеку, автокредиты и бизнес-займы

Во втором квартале 2026 года крупный и средний бизнес в Казахстане увеличил спрос на кредитование, тогда как активность малого и микробизнеса осталась на прежнем уровне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный банк.

Кредитование крупного, среднего и малого бизнеса

Ряд банков отмечает рост спроса со стороны крупного бизнеса на фоне сезонной активности и усиления работы по привлечению клиентов. В этом сегменте банки продолжают работу в рамках рефинансирования проектов группы АО «НИХ „Байтерек“, а также кредитование проектов агропромышленного сектора по линии Аграрной кредитной корпорации. Отдельные банки расширили валютное фондирование с учетом спроса предприятий реального сектора. При этом количество кредитных заявок от крупного бизнеса незначительно снизилось на 1% квартал к кварталу (к/к) до 235, а их средний размер снизился на 39% (к/к), до 11,5 млрд теңге. Рост спроса в ряде банков был частично нивелирован снижением количества заявок и их средней суммы в одном из крупных банков.

— В сегменте среднего бизнеса спрос увеличился на фоне расширения региональной активности банков и финансирования отдельных направлений в рамках государственных программ. Сохраняется активное использование гарантийной программы Фонда «Даму» и мер поддержки сельскохозяйственной отрасли. В сегменте малого и микропредпринимательства спрос остается стабильным. Банки расширяют каналы продаж, сроки и лимиты кредитования, совершенствуют оценку заемщиков и сокращают сроки рассмотрения заявок. Количество заявок от среднего бизнеса увеличилось на 4% (к/к) — до 5,3 тыс., их средний размер вырос на 3% (к/к) — до 927 млн теңге. Количество заявок малого бизнеса незначительно снизилось на 1% (к/к) — до 904 тыс., а средний размер заявок сократился на 8% — до 22,8 млн теңге, считает и. о. директора департамента финансовой стабильности и исследований НБК Динара Тазетдинова.

Уровень одобрения кредитов в сегменте крупного бизнеса вырос на 10 п. п. (к/к) — до 65%, в том числе за счет рассмотрения заявок, поступивших в предыдущие периоды. В сегменте среднего бизнеса доля одобрения увеличилась на 2 п. п., до 39%, в малом бизнесе доля снизилась на 1 п. п., до 33%.

Как отмечается в сообщении Нацбанка, в III квартале 2026 года банки ожидают увеличение спроса со стороны крупного бизнеса за счет наличия перечня потенциальных проектов и активизации работы в данном сегменте.

Ипотечное и потребительское кредитование, автокредиты

По итогам II квартала 2026 года банки отметили увеличение спроса на все виды розничных кредитных продуктов.

Рост спроса на ипотечные займы был обусловлен реализацией государственной и региональных жилищных программ, возобновлением ипотечных продуктов отдельными банками. Количество заявок увеличилось на 19% (к/к), составив 228 тыс., а их средний размер на 5%, до 21,5 млн теңге.

Повышению спроса на потребительские займы под залог способствовали запуск нового онлайн-продукта, снижение ставок вознаграждения и проведение маркетинговых мероприятий. При этом количество заявок сократилось на 18% (к/к), до 85 тыс., вследствие снижения активности одного из банков, тогда как их средний размер увеличился на 27%, до 17,7 млн теңге.

Рост спроса на беззалоговые потребительские займы был связан с расширением зарплатных проектов, запуском программ рефинансирования, проведением маркетинговых акций, а также смягчением скоринговых требований отдельным банком. Общее количество заявок осталось практически на прежнем уровне и составило 15,9 млн, а их средний размер увеличился на 10% (к/к), до 1 млн 062 тыс. теңге.

Увеличение спроса на автокредиты было обусловлено скидками автосалонов, реализацией программ с субсидированными ставками и расширением сотрудничества банков с официальными дилерами. Количество заявок увеличилось на 20% (к/к), составив 1,5 млн, а их средний размер снизился на 3%, до 7 млн теңге.

Коэффициенты одобрения увеличились по всем видам розничного кредитования: по ипотечным займам на 10 п. п. (к/к), до 33%, по потребительским займам под залог — на 14 п. п., до 31%, по беззалоговым займам — на 1 п. п., до 33%, по автокредитам — на 3 п. п., до 18%.

В III квартале 2026 года банки ожидают увеличения спроса на ипотечные займы и автокредиты, сохранения спроса на потребительские займы под залог и умеренного снижения спроса на беззалоговые займы.

Отмечается, что в опросе банков по кредитованию за II квартал 2026 года принял участие 21 банк второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.