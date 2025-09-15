РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:26, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Более 300 тысяч жителей покинули город Газа на фоне интенсивных ударов Израиля

    Израильские военные ​​сообщили, что за последние сутки еще десятки тысяч палестинцев покинули город Газа. Таким образом, по оценкам Армии обороны Израиля, за последние недели общее число эвакуированных жителей превысило 300 000 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Times of Israel

    Более 300 тысяч жителей покинули город Газа на фоне интенсивных ударов Израиля
    Фото: Anadolu

    Бои в городе Газа усиливаются, а палестинцы продолжают бежать на фоне надвигающихся планов Израиля захватить город.

    После объявленной эвакуации перед усилением наземного наступления 300 000 жителей главного северного городе сектора направились на юг.

    В воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по четырем высотным зданиям в Газе, предварительно выпустив отдельные предупреждения об эвакуации. Среди этих зданий был университет, который, по заявлению военных, использовался ХАМАС.

    20 августа израильская армия начала наступление на город Газу. Операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».

    Израиль заявил о намерении взять город, назвав его одним из последних оплотов ХАМАС. Для этой цели власти призвали из резерва 60 000 военнослужащих и продлили срок службы 20 000 резервистов. 

    До начала подготовки масштабного наступления в Газе проживало около миллиона палестинцев. На прошлой неделе ЦАХАЛ отдал приказ о немедленной эвакуации всех жителей в обозначенную Израилем гуманитарную зону на юге сектора Газа.

     

     

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Эвакуация Мировые новости Израиль
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают