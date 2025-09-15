Более 300 тысяч жителей покинули город Газа на фоне интенсивных ударов Израиля

Бои в городе Газа усиливаются, а палестинцы продолжают бежать на фоне надвигающихся планов Израиля захватить город.

После объявленной эвакуации перед усилением наземного наступления 300 000 жителей главного северного городе сектора направились на юг.

В воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по четырем высотным зданиям в Газе, предварительно выпустив отдельные предупреждения об эвакуации. Среди этих зданий был университет, который, по заявлению военных, использовался ХАМАС.

لحظة تدمير طائرات الاحتلال برج مهنا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة pic.twitter.com/at4qOnjtTH — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) September 14, 2025

20 августа израильская армия начала наступление на город Газу. Операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».

Израиль заявил о намерении взять город, назвав его одним из последних оплотов ХАМАС. Для этой цели власти призвали из резерва 60 000 военнослужащих и продлили срок службы 20 000 резервистов.

До начала подготовки масштабного наступления в Газе проживало около миллиона палестинцев. На прошлой неделе ЦАХАЛ отдал приказ о немедленной эвакуации всех жителей в обозначенную Израилем гуманитарную зону на юге сектора Газа.