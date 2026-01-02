РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:45, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Более 300 обращений поступило в полицию в новогоднюю ночь в Жетысу

    За праздничную ночь в полицию области Жетысу поступило свыше 300 обращений. Все сообщения были отработаны оперативно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 300 обращений поступило в полицию в новогоднюю ночь в Жетысу
    Фото: ДП области Жетысу

    По информации Департамента полиции области Жетысу, оперативная обстановка в праздничные часы оставалась стабильной. Для поддержания порядка были задействованы более 1000 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

    Более 300 обращений поступило в полицию в новогоднюю ночь в Жетысу
    Фото: ДП области Жетысу

    В ходе массовых мероприятий фактов потери детей не зарегистрировано, нарушений общественного порядка и хулиганских действий не допущено.

    Более 300 обращений поступило в полицию в новогоднюю ночь в Жетысу
    Фото: ДП области Жетысу

    Также в полиции сообщили, что за время дежурства в регионе не зарегистрировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления.

    В ведомстве отмечают, что стражи правопорядка области Жетысу продолжают нести службу по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в праздничные и выходные дни.

    Ранее сообщалось что ввыше 2000 полицейских обеспечивали порядок в Караганде в новогоднюю ночь.

    Теги:
    МВД РК Полиция Область Жетысу Новый год
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают