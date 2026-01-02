Более 300 обращений поступило в полицию в новогоднюю ночь в Жетысу

По информации Департамента полиции области Жетысу, оперативная обстановка в праздничные часы оставалась стабильной. Для поддержания порядка были задействованы более 1000 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Фото: ДП области Жетысу

В ходе массовых мероприятий фактов потери детей не зарегистрировано, нарушений общественного порядка и хулиганских действий не допущено.

Фото: ДП области Жетысу

Также в полиции сообщили, что за время дежурства в регионе не зарегистрировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления.

В ведомстве отмечают, что стражи правопорядка области Жетысу продолжают нести службу по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в праздничные и выходные дни.

