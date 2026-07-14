Более 300 нетрезвых водителей задержали за три дня в Казахстане

— Уважаемые участники дорожного движения! В целях профилактики ДТП в летнее время, в том числе с участием несовершеннолетних, с 11 по 16 июля на территории страны проводится ОПМ «Безопасная дорога». Усилен контроль на дорогах, увеличено количество автопатрулей, — сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Наряды полиции ориентированы на проведение работы по предупреждению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.

— За первые три дня мероприятия выявлено свыше 22,5 тыс. нарушений ПДД, в том числе более 300 фактов управления транспортом в состоянии опьянения; 260 фактов выезда на полосу встречного движения; свыше 850 фактов нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузов; 139 фактов незаконной перевозки пассажиров, в том числе более 60 — в сфере такси. На специализированные стоянки водворено более 1,5 тысячи транспортных средств. Основная цель проводимых мероприятий — не наказать, а предупредить и сдержать водителей от совершения опасных, рискованных маневров на дорогах. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и помнить: безопасность на дороге зависит от ответственности каждого, — отметили в МВД.