Более 50 водителей с медицинскими противопоказаниями выявили в области Жетысу

В области Жетысу проводится работа по прекращению права управления транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

Прокуратурой города Талдыкорган на основании акта прокурорского надзора организована работа по обеспечению безопасности дорожного движения путем прекращения действия водительских удостоверений у граждан, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Речь идет о лицах, состоящих на диспансерном учете и страдающих эпилепсией, психическими расстройствами, а также психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, которые препятствуют безопасному управлению транспортом.

В ходе анализа установлено 58 граждан, которые, несмотря на наличие медицинских противопоказаний, продолжали управлять транспортными средствами.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в суд направлены исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами и признании водительских удостоверений недействительными.

На сегодняшний день судами удовлетворено 28 исковых заявлений. Остальные материалы в отношении 30 граждан находятся на рассмотрении.

Ранее нарушения обязательного страхования выявили на 17 предприятиях в Атырауской области.