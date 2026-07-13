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    Более 50 водителей с медицинскими противопоказаниями выявили в области Жетысу

    В области Жетысу проводится работа по прекращению права управления транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

    авто
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Прокуратурой города Талдыкорган на основании акта прокурорского надзора организована работа по обеспечению безопасности дорожного движения путем прекращения действия водительских удостоверений у граждан, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

    Речь идет о лицах, состоящих на диспансерном учете и страдающих эпилепсией, психическими расстройствами, а также психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, которые препятствуют безопасному управлению транспортом.

    В ходе анализа установлено 58 граждан, которые, несмотря на наличие медицинских противопоказаний, продолжали управлять транспортными средствами.

    В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в суд направлены исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами и признании водительских удостоверений недействительными.

    На сегодняшний день судами удовлетворено 28 исковых заявлений. Остальные материалы в отношении 30 граждан находятся на рассмотрении.

    Ранее нарушения обязательного страхования выявили на 17 предприятиях в Атырауской области.

    Регионы Казахстана Область Жетысу Водители Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор